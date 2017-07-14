Ученые назвали точное число частиц во Вселенной

Британский ученый выяснил, из скольких частиц состоит Вселенная. В этом вопросе физик Тони Падилла из Ноттингемского университета опередил своих коллег-математиков, жаждущих подсчитать абсолютно все.

Специалист в своих расчетах отталкивался от того, что только лишь в одной булавочной головке могут свободно разместиться пять триллионов атомов углерода, в каждом из которых четыре элементарные частицы. Однако профессор в своем методе исчисления пренебрег фотонами и нейтрино, так как масса у них почти нулевая, - сообщает «Актуальные Новости».

Воспользовавшись данными, предоставленными телескопом Планка, Падилла высчитал, что Вселенная состоит из более трех вигинтиллионов или 3.28х1080 элементарынх частиц. Однако впечатлило физика другое – на один кубический метр вселенского пространства приходится всего одна частица. Из этого можно понять, каков ее действительно объем при том, что она склонна к расширению.