Бельгийские ученые назвали сроки уничтожения Земли. По их данным, голубая планета пропадет из-за Солнца. Случится это в сравнительно ближайшее время. Исследователи поняли, что звезды в процессе эволюции терпят различные стадии развития.

Такой период, как ожидают ученые, произойдет и с Солнцем. В таком случае Меркурий и Венера будут без остатка уничтожены, на Земле же исчезнет жизнь, - сообщает «ФАН».

Доля Земли все еще остается неопределенной. Специалисты уже выяснили, что Солнце станет больше и ярче, из-за чего будет уничтожена вся жизнь. Но переживет ли данное сама планета и продолжит ли вращаться на орбите? Заявить конкретнее, что и когда случится с Землей, ученые пока не могут.