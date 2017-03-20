Ученые назвали срок глобального наводнения в Европе

Жителям Европы в будущем придется очень несладко из-за постоянных природных катаклизмов, а пять миллионов жителей Старого света вовсе останутся без жилья из-за мощных наводнений.

О такой безрадостной картине сообщают ученые, проведя исследования и сопоставив самые разные факторы. Впрочем, нынешнее и даже пару последующих поколений могут не переживать — катаклизмы прибудут в Европу в конце века, - сообщает «Экономика сегодня».

Как выяснили научные сотрудники, через 70–80 лет разрушительные наводнения, которые бывают раз в сто лет, станут ежегодной нормой. Хуже всего придется жителям Ирландии и Великобритании, а также южной Европы.