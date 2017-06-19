Ученые назвали способ восстановления иммунитета за 2 минуты

Ученые рассказали о способе, позволяющем восстановить ослабленный иммунитет человека всего за 2 минуты. Оказалось, вернуть утраченное здоровье позволяет холодный душ. Научные сотрудники провели исследование с участием добровольцев, которые на протяжении месяца регулярно принимали холодный душ. За это время участники эксперимента закалились, и стали болеть намного реже.

Причина проста - холодная вода помогает привести человека в тонус, зарядить энергией, восстановить работу мышц, а также способствует образованию подкожных бурых жиров, позволяющих сохранить тепло тела, - сообщает «Дни 24».

Специалисты считают, что попадая в неблагоприятные условия, такие как резкий холод, организм испытывает стресс, активизируя Т-лимфоциты и NK-клетки. В итоге улучшается кровообращение, ускоряется обмен веществ и восстанавливается иммунитет.

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