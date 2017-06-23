Ученые назвали самый полезный продукт для мозга
Специалисты из медицинской школы при Темплском Университете нашли продукт, который наилучшим образом влияет на здоровье мозга и памяти. Потребление оливкового масла, регулярно и в правильных дозах, улучшает память и мыслительные процессы, утверждают исследователи.
Эксперимент на добровольцах показывает, что регулярное употребление оливкового масла способно избавить от некоторых проблем пищеварении, проблем с кожей и главное – проблем с памятью, - сообщает «Экономика сегодня».
Кроме того, оливковое масло активизирует аутофагию, способствующую снижению риска болезни Альцгеймера. Благодаря аутофагии паталогические эффекты, являющиеся основанием болезни Альцгеймера, снижаются.
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