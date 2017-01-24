Ученые назвали самые опасные диеты для психики
Израильские ученые пришли к выводу, что все диеты в какой-то степени воздействуют на психику человека, тут дело в ограничении.
Однозначно позитивным может быть эффект от диеты только если она включает продукты, которые нравятся человеку. Но опаснее всех моногамные диеты, потому что люди перестают чувствовать вкуса приевшейся пищи, - сообщает «Экономика сегодня».
Это ведет к тому, что люди начинают больше есть и вести себя более агрессивно по отношению к другим людям. С недавнего времени у психологов появилось мнение диетической депрессии. Это подавленное состояние людей, которые сели на диету.
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