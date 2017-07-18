Ученые назвали самую опасную вегетарианскую диету

Научные сотрудники из Американского колледжа кардиологии заявили, что вегетарианская диета может быть опасна для здоровья. Авторы проекта выделили три типа вегетарианской диеты.

Первый из них включает продукты растительного и животного происхождения. Второй – овощи, фрукты и цельные зерна. Третий – жареный картофель, обработанные зерна и сладкие напитки, - сообщает «ФАН».

Ученые следили за состоянием здоровья более 200 тысяч человек. Оказалось, что люди, которые придерживались третьего типа вегетарианского питания, чаще страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому эксперты пришли к выводу, что не все вегетарианские режимы питания полезны для здоровья.