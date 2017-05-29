Ученые назвали самую плохую погоду для сна
Американские ученые провели масштабное исследование, которое позволило определить погоду, при которой человеку труднее всего выспаться.
Оказалось, что повышение температуры ночью негативно сказывается на сне. Даже увеличение на один градус может стать причиной для бессонной ночи, - сообщают «РИА Новости».
При этом люди пожилого возраста в большей степени подвержены влиянию температурных изменений. В этой возрастной категории бессонница из-за повышения температуры ночью наблюдалась значительно чаще. Всего в эксперименте приняли участи 765 тысяч человек.
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