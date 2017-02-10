Ученые назвали самую опасную группу крови

Американские ученые провели исследования с участием нескольких десятков тысяч человек и выяснили, что самой опасной группой крови является четвертая.

Научные сотрудники медицинского колледжа при Вермонтском университете США обнаружили связь между группой крови и развитием ряда заболеваний. В частности, нарушения памяти и когнитивные расстройства реже всего диагностируются у владельцев первой группы крови, - сообщает «Экономика сегодня».

При этом жертв умственной деградации оказалось больше всего среди людей с четвертой группой крови. Кроме того, собственно у обладателей самой редкой группы крови резко увеличивается шанс столкнуться с сердечно-сосудистым заболеванием.