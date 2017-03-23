Ученые назвали самого жестокого зверя на планете

Звание самого жесткого мстителя получила японская макака. Об эквиваленте недоброжелательности животного заявили ученые из Германии.

Исследователи провели 500 часов наблюдения за 57 макаками и определили, что те способны на кровную месть. Оказалось, у этих, милых на первый взгляд, животных с красными щечками действовало правило "зуб за зуб, глаз за глаз”, - сообщают «Актуальные новости».

Сразу же после нападения на их сородичей, они набрасывались, но не обидчиков, а на его товарищей или родственников. За все время эксперимента исследователи зафиксировали 15 случаев проявления агрессии.