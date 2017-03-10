Ученые назвали самого зоркого хищника на Земле


Американские ученые пришли к заключению о том, что мухи рода Holcocephala (семейство ктырей) обладают уникальными способностями опознавать и перехватывать своих жертв в воздухе, быстро меняя направление полета.

Мухи из семейства ктырей сами в длину не превосходят шести миллиметров, в то время как способны увидеть добычу на расстоянии полуметра. Кроме того, насекомое способно быстро ориентироваться во время полета и перехватывать свою жертву на полпути, - сообщает «ФАН».

Отличительной особенностью ктырей, которая разрешает им видеть добычу на столь дальних расстояниях является их строение глаз – они фасеточные с несколькими тысячами «линз» разного размера от 20 до 78 микрон. Глаза ктырей по своему строению чем-то напоминают глаза стрекоз, только у мух они гораздо меньше в размерах, при этом четкость изображения ничем не хуже.

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