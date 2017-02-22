Ученые назвали самое сложное испытание для женщин
Выяснилось, что мозг у женщины устроен таким образом, что расстроить прекрасную половину человечества может буквально все, любая ерунда - смена погоды, беспорядок, маленькие дети, недосып.
Женщины не способны распоряжаться своим настроением. Это усложняет процесс управления собственным эмоциональным состоянием, - сообщают «Актуальные новости».
Специалисты советуют расстроенным дамам в такие моменты пересмотреть любимый фильм, съесть шоколадку и так далее. В утешение женщинам можно сказать, что на смену плохому настроению, в конце концов, всегда приходят более положительные эмоции.
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