Ученые назвали самое опасное отделение холодильника
Биологи из Британии убеждены, что холодильник сам по себе является самым грязным объектом на кухне.
Однако самым опасным местом в нем являются поддоны, в которых обычно хранятся овощи и зелень, - сообщает «ФАН».
Собственно там, по мнению экспертов, скапливается невероятное количество бактерий. Исследователи посоветовали не хранить в холодильнике одновременно большое количество продуктов, так как там могут завестись особенные паразиты, которые затем могут заразить все остальные продукты.
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