Ученые назвали самое опасное отделение холодильника

Биологи из Британии убеждены, что холодильник сам по себе является самым грязным объектом на кухне.

Однако самым опасным местом в нем являются поддоны, в которых обычно хранятся овощи и зелень, - сообщает «ФАН».

Собственно там, по мнению экспертов, скапливается невероятное количество бактерий. Исследователи посоветовали не хранить в холодильнике одновременно большое количество продуктов, так как там могут завестись особенные паразиты, которые затем могут заразить все остальные продукты.