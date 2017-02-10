Ученые назвали самое живучее существо на Земле

В случае масштабного катаклизма на Земле максимальными шансами выжить среди животных обладают морские губки. Как выяснили биологи, морским губкам получилось сохраниться после всех пяти известных науке крупнейших массовых вымираний видов на планете.

Этот факт ученые объясняют тем, что губки могут жить при любой температуре и в условиях почти нулевой концентрации кислорода, - сообщает «ФАН».

После каждой природной катастрофы число губок значительно вырастает по причине обилия пищи.