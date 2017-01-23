Ученые назвали пять животных-лекарей
Биологи опубликовали список животных, которые обладают способностями лечить людей. Эксперты включили в список таких животных лошадей, кошек, собак, плеч и змей.
Лошадям под силу вылечить человека после тяжелого ранения и решить вопросы с опорно-двигательной системой. Они помогают одолеть алкоголизм и наркоманию. Собаки помогают справиться с тоской, укрепить сердечно-сосудистую систему, они также могут рассказать о наличии раковых клеток, - сообщает «Экономика сегодня».
Кошки также занимаются профилактикой психоэмоциональных расстройств. Пчелы помогают людям медом и прополисом, а змеи обладают ядом, который также входит в состав многих лекарств.
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