Ученые назвали простой способ борьбы с диабетом
Ученые из Китая выяснили, что регулярное употребление фруктов в свежем виде помогает снизить риск развития диабета и дальнейшего осложнения, связанного с заболеванием.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие полмиллиона китайцев. В итоге оказалось, что риск заболевания диабетом у тех, кто ел свежие фрукты, снизился на 12 процентов, - сообщают «Народные новости».
При этом возможность летального исхода у диабетиков, употребляющих данный продукт, уменьшилась на 28 процентов.
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