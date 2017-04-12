Ученые назвали простой способ борьбы с диабетом

Ученые из Китая выяснили, что регулярное употребление фруктов в свежем виде помогает снизить риск развития диабета и дальнейшего осложнения, связанного с заболеванием.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие полмиллиона китайцев. В итоге оказалось, что риск заболевания диабетом у тех, кто ел свежие фрукты, снизился на 12 процентов, - сообщают «Народные новости».

При этом возможность летального исхода у диабетиков, употребляющих данный продукт, уменьшилась на 28 процентов.