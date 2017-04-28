Ученые назвали продукты для ежедневного употребления

Ученые заявили, что яблоки, морковь и грецкие орехи необходимо употреблять человеку каждый день. Собственно эти продукты способствуют снижению риска заболевания сердца и желудка. Также эти продукты снижают риск возникновения онкозаболеваний.

Яблоки регулируют кислотно-щелочное равновесие и величину сахара в крови, снижают артериальное давление и нормализуют функции кишечника, - сообщают «Актуальные новости».

Морковь замедляет всасывание сахара и снижает уровень холестерина в крови. Грецкие орехи нужны, чтобы повысить умственную активность и психологическую стабильность.