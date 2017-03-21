Ученые назвали продукты для защиты легких курильщиков

Исследователи из Каролинского института в Стокгольме выяснили, что курильщикам нужно соблюдать правило о пяти порциях фруктов в день, чтобы на 40 процентов снизить риск неизлечимых болезней легких.

При этом специалистам также утановили, что каждая дополнительная порция фруктов уменьшает вероятность хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) еще на 8 процентов, - сообщает «ФАН».

Ученые заявляют, что свежие фрукты и овощи содержат антиоксиданты, которые могут защитить легкие от вреда от сигарет. Специалисты рекомендуют особенно налегать на яблоки, перец, зеленые листовые овощи.