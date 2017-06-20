Ученые назвали приятный способ сбросить вес

Тот, кто мало спит, сильно рискует приобрести множество неприятных заболеваний и лишние килограммы. Но, по мнению специалистов, чтобы похудеть, достаточно высыпаться в выходные.

Исследователи утверждают, что недостаток сна может привести к нарушению гормонального баланса и метаболизма. Это в свою очередь повышает риск ожирения, гипертонии, ишемической болезни сердца. Кроме того, тот, кто не высыпается, постоянно что-то ест и гораздо меньше двигается, - сообщает «Новые Известия».

Ликвидация недосыпа поможет также снизить массу тела. Как установили корейские ученые, во время сна тело восстанавливает все главные системы и функции. В ходе проведенного эксперимента с участием нескольких сотен добровольцев, эксперты выяснили, что каждый дополнительный час сна снижает ИМТ на 0,12 процентов.