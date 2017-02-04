Ученые назвали три причины возможной гибели человечества

Ученые считают, что в скором будущем человечество и Земля в целом могут быть уничтожены, и этому есть три вероятные причины: заболевания вроде вируса Зика или Эболы, ядерное и биологическое оружие, а также глобальные изменения климата. Об этом говорится в докладе, опубликованном Оксфордским университетом.

Ведущий автор исследования Себастьян Фарквхар считает, что мировые правительства мало внимания уделяют мерам по управлению пандемией. Отчасти из-за этого глобальную угрозу человечеству представляют Эбола и вирус Зика, - сообщает «Экономика сегодня»

Следующей вероятной причиной исчезновения человечества с лица Земли ученые называют ядерное и биологическое оружие. Третьим фактором, который поспособствует началу конца, может стать глобальное потепление.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Дмитрий Медведев увеличил срок получения доходов от проекта «Сахалин-2»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО