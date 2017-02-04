Ученые назвали три причины возможной гибели человечества

Ученые считают, что в скором будущем человечество и Земля в целом могут быть уничтожены, и этому есть три вероятные причины: заболевания вроде вируса Зика или Эболы, ядерное и биологическое оружие, а также глобальные изменения климата. Об этом говорится в докладе, опубликованном Оксфордским университетом.

Ведущий автор исследования Себастьян Фарквхар считает, что мировые правительства мало внимания уделяют мерам по управлению пандемией. Отчасти из-за этого глобальную угрозу человечеству представляют Эбола и вирус Зика, - сообщает «Экономика сегодня»

Следующей вероятной причиной исчезновения человечества с лица Земли ученые называют ядерное и биологическое оружие. Третьим фактором, который поспособствует началу конца, может стать глобальное потепление.