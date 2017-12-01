Ученые назвали причину спора об общем предке всех животных

Европейским и американским ученым удалось выявить причину споров о том, кто является общим родственником всех животных.

В настоящее время одни биологи называют предком животных губок, а другие – гребневиков, напоминает издание «Индикатор». Результаты исследований показали, что теории, основанные на первой версии, работают лучше, чем те, которые в качестве общего родственника животных называют гребневика.

Один из авторов статьи, профессор Бристольского университета Дэвид Пизани заявил: «На самом деле гипотезы о том, губки или гребневики были первыми, основываются на принципиально различных представлениях об эволюции важнейших систем организма, таких как нервная и пищеварительная системы».

Таким образом, разные выводы и мнения ученых вызваны тем, что они используют для анализа схожие данные, но различные модели эволюции животных.

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