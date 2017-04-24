Ученые назвали причину утренней усталости

Американские ученые провели особое исследование, в итоге которого установили, почему люди после длительного сна чувствуют себя намного хуже, чем накануне вечером.

Исследователи поняли, что причина кроется в нарушении работы естественных биоритмов, которые тесно связаны с интенсивностью солнечного освещения, - сообщает «Экономика сегодня».

Научные сотрудники объяснили, что в том случае, когда мы поздно просыпаемся, гормон мелатонин, который регулирует суточные процессы в нашем организме, остается на повышенном уровне. Собственно поэтому люди часто чувствуют себя уставшими и рассеянными по утрам.

Эксперты советуют проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься гимнастикой для того, чтобы восстановить работу внутренних часов.