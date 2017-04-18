Ученые назвали причину исчезновения одной из рек в Канаде
В крайнее замешательство пришли ученые из Канады, когда выяснили, что река Слимс прекратила свое существование. Обнаружить это удалось при помощи спутников.
Еще год назад река была на карте, а сегодня ее нет. О таинственном исчезновении пишут географические журналы США и Канады. Специалисты же выдвигают версии причин случившегося, - сообщает «Экономика сегодня».
Они думают, что произойти это могло из-за ледника Каскавулш, который настолько углубился в Землю, что просто перестал питать Слимс своими водами. Сложно подсчитать, какой ущерб это нанесет всей экосистеме местности, говорят ученые.
Следующая новость В Госдуме обсудят влияние США на выборы в России
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии