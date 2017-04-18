Ученые назвали причину исчезновения одной из рек в Канаде

В крайнее замешательство пришли ученые из Канады, когда выяснили, что река Слимс прекратила свое существование. Обнаружить это удалось при помощи спутников.

Еще год назад река была на карте, а сегодня ее нет. О таинственном исчезновении пишут географические журналы США и Канады. Специалисты же выдвигают версии причин случившегося, - сообщает «Экономика сегодня».

Они думают, что произойти это могло из-за ледника Каскавулш, который настолько углубился в Землю, что просто перестал питать Слимс своими водами. Сложно подсчитать, какой ущерб это нанесет всей экосистеме местности, говорят ученые.