Ученые назвали причину плохого сна у детей

Дети, которые играют на смартфонах и планшетах, спят меньше, чем те, кто этого не делают, заявили специалисты из Лондона университета.

По мнению экспертов, дети, которые активно пользуются гаджетами, спят на 15 минут меньше в сутки, чем те, кто равнодушен к планшетам и смартфонам. Как удалось установить, 75 процентов малышей ежедневно пользуются сенсорным экраном, - сообщают «РИА Новости».

«Это всего лишь 15 минут, когда вы спите по 10-12 часов в день в целом, но каждая минута имеет значение для молодого развития, в этом и заключается задача сна», — добавил британский доктор Тим Смит.