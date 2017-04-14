Ученые назвали причину плохого сна у детей
Дети, которые играют на смартфонах и планшетах, спят меньше, чем те, кто этого не делают, заявили специалисты из Лондона университета.
По мнению экспертов, дети, которые активно пользуются гаджетами, спят на 15 минут меньше в сутки, чем те, кто равнодушен к планшетам и смартфонам. Как удалось установить, 75 процентов малышей ежедневно пользуются сенсорным экраном, - сообщают «РИА Новости».
«Это всего лишь 15 минут, когда вы спите по 10-12 часов в день в целом, но каждая минута имеет значение для молодого развития, в этом и заключается задача сна», — добавил британский доктор Тим Смит.
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