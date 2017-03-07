Ученые назвали причину биения сердца

Шведские ученые сделали необычное открытие, выяснив, какие силы заставляют биться человеческое сердце. Выяснилось, что сердцебиение возникает благодаря гидравлическим силам. Собственно они вызывают сокращение сердца и заставляют его качать кровь.

Отследить изменения размеров сердечных камер удалось благодаря МРТ. Ученые думают, что сделанное им открытие поможет в лечении сердечных заболеваний, - сообщает «Экономика сегодня».

«Хотя это может показаться очевидным, роль гидравлики в работе сердца до сих пор не учитывалась», — заявил ведущий автор исследования Мартин Угандер.