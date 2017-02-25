Ученые назвали причину агрессии подростков

Британские и американские ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что агрессия многих подростков напрямую зависит от уровня усталости и недосыпания.

В эксперименте принимали участие 115 британских подростков, склонных к насилию. Они должны были оценить от "одного" до "семи" степень упадка сил и сонливости в вечернее время, - сообщает «ФАН».

Как сообщают исследователи, 17 процентов молодых людей, которые жаловались на сонное состояние, совершали противоправные действия, что доказывает прямую связь между агрессией и недостатком сна.