Ученые назвали причину агрессии подростков
Британские и американские ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что агрессия многих подростков напрямую зависит от уровня усталости и недосыпания.
В эксперименте принимали участие 115 британских подростков, склонных к насилию. Они должны были оценить от "одного" до "семи" степень упадка сил и сонливости в вечернее время, - сообщает «ФАН».
Как сообщают исследователи, 17 процентов молодых людей, которые жаловались на сонное состояние, совершали противоправные действия, что доказывает прямую связь между агрессией и недостатком сна.
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