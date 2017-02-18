Ученые назвали причину возможного исчезновения жизни на Земле
Американские и немецкие ученые рассчитали, что если содержание двуокиси углерода в воздухе поднимется всего в четыре раза, жизнь на планете Земля погибнет.
Ученые в процессе своих исследований использовали самые последние разработки в области трехмерного моделирования климата.
Как пишется в отчете, повышение концентрации диоксида углерода сыграет роль спускового крючка, сообщает «Vista News».
Когда температура увеличится, концентрация водяных паров в воздухе неизбежно возрастет. Так как водяной пар — это, по сути, мощнейший парниковый газ, то потери тепла планеты уменьшатся, земля при этом приобретет мощную теплоизоляцию.
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