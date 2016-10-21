Ученые назвали причину исчезновения лап у змей
Американские биологи выяснили, в итоге чего змеи потеряли конечности. Оказалось, что своему нынешнему виду пресмыкающиеся пришли в результате трех мутаций в участке ДНК, который контролирует активность гена, нужного для развития лап, сообщает «Народные Новости».
Примерно 150 миллионов лет назад, во времена существования динозавров, змеи, как и другие рептилии, имели лапы. За развитие конечностей у них отвечал ген Sonic hedgehog. Примечательно, что он до сих пор есть у современных питонов и удавов, но совершенно не проявляется, а вот у других пород он уже окончательно вывелся.
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