Ученые назвали последствия посещения салонов красоты

Специалисты из Школы общественного здравоохранения Рутгерса выяснили, какие последствия для здоровья несет посещение салонов красоты.

Оказалось, что две трети клиентов сталкиваются с различными проблемами: к числу наиболее распространенных относятся грибковые инфекции, травмы, термические и химические ожоги, вирусы и бактерии, вызывающие респираторные заболевания.

Грибковые инфекции поражают 10% посетителей. 42% опрошенных после посещения салона испытали проблемы с кожей и ногтями.

Каждый шестой клиент пожаловался, что возвращался домой с насморком, зудом в глазах, головной болью и повышенной температурой. Выяснилось, что в маникюрных салонах риск заболеть вирусной инфекцией выше, чем в парикмахерских, передает «Медпортал».