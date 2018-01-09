Ученые назвали последствия посещения салонов красоты
Специалисты из Школы общественного здравоохранения Рутгерса выяснили, какие последствия для здоровья несет посещение салонов красоты.
Оказалось, что две трети клиентов сталкиваются с различными проблемами: к числу наиболее распространенных относятся грибковые инфекции, травмы, термические и химические ожоги, вирусы и бактерии, вызывающие респираторные заболевания.
Грибковые инфекции поражают 10% посетителей. 42% опрошенных после посещения салона испытали проблемы с кожей и ногтями.
Каждый шестой клиент пожаловался, что возвращался домой с насморком, зудом в глазах, головной болью и повышенной температурой. Выяснилось, что в маникюрных салонах риск заболеть вирусной инфекцией выше, чем в парикмахерских, передает «Медпортал».
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