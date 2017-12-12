Ученые назвали последствия длительного выпаса оленей на одной территории

Эколог из Университета Умео выяснила, что если северные олени долгое время пасутся на одной территории, то они могут изменить тип растительности.

В местах обитания животных привычная для тундры растительность (карликовые березы, ивы и ягоды) сменяется характерными для лугов злаками, осокой и полукустарниками, передает интернет-издание «Индикатор».

В качестве примера эколог привела территории Национального парка Падьеланта, где стада северных оленей паслась в течение ста лет (с поздних Средних веков до начала XX века). Оказалось, что даже спустя век изменения растительности на этой территории еще заметны.

Она выяснила, что новое состояние растительности очень устойчиво и поддерживается за счет ускорения круговорота питательных веществ и пищевых предпочтений леммингов и мышей-полевок, которые охраняют новые растения от вторжения других животных.