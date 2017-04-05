Ученые назвали последствия неограниченного использования природных ресурсов

В журнале Nature Communications появилась информация, чем закончится бесконечное использование ресурсов. Эксперты уверены, что если темпы роста промышленности не изменятся, то к концу текущего века содержание углекислого газа в атмосфере достигнет рекордных значений впервые за 50 миллионов лет.

Кроме того, эксперты подсчитали, что все ископаемые ресурсы будут исчерпаны в 2400 году. Тогда уровень углекислого газа дойдет до максимальной отметки за 420 миллионов лет, - сообщает «ВладТайм».

Научные сотрудники сделали подобные выводы после изучения метаанализа 112 исследований. В настоящее время составлено около 1,5 оценок, которые отслеживают изменения на нашей планете.