Ученые назвали плюсы поздней беременности

В последнее время женщины решают обзавестись потомством во все более взрослом возрасте, порой после 30 лет. Ученые из клиники Мейо нашли основание этого решения.

Одним из доводов в пользу поздних родов является то, что женщина может дольше прожить. Так, вероятность дожить до 95 лет у женщины, родившей первенца после 30 лет, возрастает вдвое. Также интересно то, что с возрастом, в силу гормональных изменений, значительно повышается вероятность рождения близнецов, - сообщает «Экономика сегодня».

Вместе с тем, женщин, которые решают родить ребенка в достаточно позднем возрасте, подстерегает ряд опасностей: например, риск развития у детей аутизма, маниакально-депрессивного психоза и т.д.