Ученые назвали основные признаки настоящей любви

Научные сотрудники Ратгерского университета рассказали, по каким основным признакам можно определить настоящую любовь. По результатам проведения масштабного исследования специалистам удалось выяснить, какие именно признаки могут указывать на то, что человек действительно влюблен.

По словам экспертов, в начале отношений человеческим мозгом управляет нейромедиатор дофамин, который принуждает человека совершать неожиданные поступки. Человек, находящийся в состоянии влюбленности, заботится о своей второй половинке. Ради нее он готов пойти на совершение серьезных поступков, - сообщает «ФАН».

Влюбленные люди, как правило, реализовывают прихоти своей второй половинки, делая это с удовольствием. Также в число признаков настоящей любви входит способность человека особенно внимательно выслушивать своего партнера.

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