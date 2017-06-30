Ученые назвали опасность проживания в мегаполисе
Исследователи из Ноттингемского университета пришли к выводу, что у людей, которые проживают в больших, городах могут быть нарушения сердечного ритма.
Эксперты провели эксперимент: они предложили участникам совершить 45-минутную прогулку по центру Ноттингема. При этом добровольцам вручили специальные мобильные датчики. Показатели этих датчиков свидетельствовали о нарушении сердечных ритмов. По словам специалистов, они были спровоцированы резкими изменениями уровня шума вокруг, - сообщает «Российская газета».
Важно, чтобы проблема шума в городах, как и экологическая обстановка, учитывалась при проектировании городских ландшафтов, отметили научные сотрудники.
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