Ученые назвали новое полезное свойство оливкового масла

Ученые раскрыли новое свойство оливкового масла, проведя эксперимент на лабораторных мышах. В рамках исследования одну из групп подопытных мышей кормили пищей с большим содержанием животных жиров и оливкового масла, а через 12 недель взяли у них образцы крови и тканей, выяснив, что содержание холестерина в их крови не выросло.

Медики уверены, что полученные результаты справедливы и в отношении людей. Оказалось, что в оливковом масле содержится вещество гидрокситирозол, обладающий антиоксидантным свойством, - сообщает «Lenta.ru».

Он способен защищать печень, сердце и головной мозг. Кроме того, он участвует и в синтезе длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот, сводя на нет негативное влияние животных жиров, а также играя важную роль в формировании здорового организма. В связи с этим медики рекомендуют употреблять в пищу богатое этим веществом оливковое масло

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