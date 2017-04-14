Ученые назвали наилучший возраст для спонтанных решений
Ученые из Португалии заинтересовались склонностью человека к внезапным, спонтанным поступкам и решениям. В ходе научного исследования, посвященного этой теме, было установлено, что наилучший возраст для совершения спонтанных поступков – 25 лет.
К научному эксперименту были привлечены более трех тысяч добровольцев возрастом от 4 до 91 года. Участникам было предложено в онлайн-режиме решить несколько задач, целью которых был поиск неординарных решений, - сообщает «Lenta.ru».
Ученые сделали поправки на возраст, пол, язык и образование, и единственным ключевым фактором принятия спонтанного решения оказался возраст. Максимальная спонтанность была зафиксирована у 25-летних участников исследования.
Эксперты констатировали, что с возрастом желание совершить что-то вдруг и неожиданно для самого себя резко снижается, растет страх сделать ошибку и неуверенность в собственных силах.
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