Ученые назвали наилучший возраст для спонтанных решений

Ученые из Португалии заинтересовались склонностью человека к внезапным, спонтанным поступкам и решениям. В ходе научного исследования, посвященного этой теме, было установлено, что наилучший возраст для совершения спонтанных поступков – 25 лет.

К научному эксперименту были привлечены более трех тысяч добровольцев возрастом от 4 до 91 года. Участникам было предложено в онлайн-режиме решить несколько задач, целью которых был поиск неординарных решений, - сообщает «Lenta.ru».

Ученые сделали поправки на возраст, пол, язык и образование, и единственным ключевым фактором принятия спонтанного решения оказался возраст. Максимальная спонтанность была зафиксирована у 25-летних участников исследования.

Эксперты констатировали, что с возрастом желание совершить что-то вдруг и неожиданно для самого себя резко снижается, растет страх сделать ошибку и неуверенность в собственных силах.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость В Москве из храма украли ценную икону XIX века

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО