Ученые назвали мешающие похудеть овощи

Американские ученые пришли к выводу, что некоторые овощи и растения мешают процессу похудения. Отмечается, что многие из них, напротив, помогают набрать вес.

В течение двадцати лет эксперты исследовали продукты, которые лишь мешают избавиться от лишних килограммов. В ходе исследования тысячи добровольцев записывали, чем ежедневно питаются, - сообщает «ФАН».

После анализа этих дневников исследователи установили продукты, которые не позволяют человеку похудеть. Оказалось, что такими стали продукты с высоким содержанием крахмала.

В число мешающих похудению овощей вошли кукуруза, горох и картофель. Специалисты не советуют полностью отказываться от них, но рекомендуют сократить потребление.