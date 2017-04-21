Ученые назвали мешающие похудеть овощи
Американские ученые пришли к выводу, что некоторые овощи и растения мешают процессу похудения. Отмечается, что многие из них, напротив, помогают набрать вес.
В течение двадцати лет эксперты исследовали продукты, которые лишь мешают избавиться от лишних килограммов. В ходе исследования тысячи добровольцев записывали, чем ежедневно питаются, - сообщает «ФАН».
После анализа этих дневников исследователи установили продукты, которые не позволяют человеку похудеть. Оказалось, что такими стали продукты с высоким содержанием крахмала.
В число мешающих похудению овощей вошли кукуруза, горох и картофель. Специалисты не советуют полностью отказываться от них, но рекомендуют сократить потребление.
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