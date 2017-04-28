Ученые назвали лучший способ похудеть

Международная группа ученых выяснила, что негативное влияние генетических факторов, предопределяющих склонность человека к ожирению, можно снизить с помощью физических нагрузок.

По мнению специалистов, занятия спортом должны быть регулярными. Именно тогда активность гена FTO, повышающего вероятность ожирения, снижается примерно на тридцать процентов, - сообщает «ФАН».

Для того чтобы прийти к данному выводу, ученым понадобилось провести метаанализ данных, объединяющих информацию о более 200 тысяч человек.