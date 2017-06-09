Ученые назвали лучшие продукты для похудения

Эксперты в области питания представили полезный совет для людей, мечтающих избавиться от лишнего веса.

В частности, такое свойство имеют зеленые яблоки, которые способствует выработке гормона GLP-1, который отсылает мозгу сигналы, заставляя его думать, будто человек плотно поел. Также может быть полезен красный перец. Если съесть перед основным приемом пищи чайную ложку перемолотой специи, то можно съесть еды меньше, чем хотелось изначально, - сообщает «ВладТайм».

Также стройности способствует добавление водорослей в напитки. Омлет из двух яиц на завтрак позволяет в течение дня снизить объем поступающих в организм калорий. Помимо этого, лимонная кислота и пектин задерживают всасывание сахара в кровь после поглощения пищи. Витами С содействует выработке карнитина, способствующего сжиганию жира.