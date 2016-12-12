Ученые назвали идеальную продолжительность сна

Ученые из Хельсинки выяснили, сколько времени на самом деле нужно спать по ночам, чтобы как следует высыпаться и хорошо себя чувствовать. Научным сотрудникам понадобилось провести целый ряд испытаний и опытов.

Как выяснилось, мужчинам необходимо спать семь часов 42 минут в сутки. Женщинам нужно приблизительно такое же время для сна, 7 часов 38 минут, - сообщает «Экономика сегодня».

При исследовании рассматривались данные анкет 3700 добровольцев. Те, кто спит от семи до восьми часов в сутки, меньше подвержен риску хронических заболеваний. Под угрозой же оказываются те, кто спит менее пяти и больше десяти часов.