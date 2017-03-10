Ученые назвали идеальное время для зачатия ребенка

Ученые из Израиля провели исследование, в итоге которого выяснили, что существует прямая взаимосвязь между качеством мужской семенной жидкости и временем года.

Согласно выводам специалистов, детородная функция мужчины повышается в определенный сезон. По данным ученых, сперматозоиды становится максимально активны весной. Это соответственно повышает шансы на зачатие здоровых детей. Согласно результатам исследования, зачатые весной дети болели меньше, - сообщают «Народные новости».

Специалисты объясняют такое явление тем, что ранней весной происходит солнечная инсоляция и увеличевается солнечный день, что прямым образом воздействует на гипаталамо-гипофизарную систему. В организме мужчины повышается уровень гормонов серотонина и гонадотропина, которые влияют на качество спермы.

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