Ученые назвали главные критерии женской красоты

Группа американских ученых проанализировала женские лица, а затем вывели основные критерии женской красоты.

Эксперты провели специальное исследование и выяснили, что одним из главных критериев женской красоты является расстояние между зрачками. По словам исследователей, оно не должно превышать 46 процентов от ширины лица, - сообщает «VistaNews».

Также важным является и расстояние от глаз до губ не должно быть больше 36 процентов от длины лица. Такими безупречными лицами, по мнению ученых, обладают Анджелина Джоли, Джессика Альба и Меган Фокс.