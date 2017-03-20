Ученые назвали главные причины недоверия к людям
Группа психологов провела масштабное исследование и заявила, что людям свойственно не доверять по трем причинам. Одна из них заключается в том, что психика человека очень восприимчива и любой инцидент накладывает отпечаток в памяти.
Таким образом, опыт принуждает человека в будущем более тщательно фильтровать круг общения. Вторая причина - неуверенность в себе, человек находится постоянном ожидании предательства и обмана, - сообщает «Экономика сегодня».
По взгляду экспертов, еще одним поводом недоверия может стать недостаток опыта общения с людьми.
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