Ученые назвали главные причины недоверия к людям‍

Группа психологов провела масштабное исследование и заявила, что людям свойственно не доверять по трем причинам. Одна из них заключается в том, что психика человека очень восприимчива и любой инцидент накладывает отпечаток в памяти.

Таким образом, опыт принуждает человека в будущем более тщательно фильтровать круг общения. Вторая причина - неуверенность в себе, человек находится постоянном ожидании предательства и обмана, - сообщает «Экономика сегодня».

По взгляду экспертов, еще одним поводом недоверия может стать недостаток опыта общения с людьми.