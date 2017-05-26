Ученые назвали главную опасность недосыпа

Американские ученые выяснили, что регулярное недосыпание повышает вероятность смерти от инсульта людей, больных сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Врачи советуют таким пациентам спать не меньше шести часов в сутки. Вероятность смерти в результате наступления инсульта у них в два раза выше, чем у высыпающихся здоровых людей, - сообщают «РИА Новости».

В исследовании приняло участие 1344 взрослых мужчин и женщин, среди которых выделили группу риска. Наблюдения велись в течение 16 лет.