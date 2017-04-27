Ученые назвали главную опасность энергетических напитков

Группа Американских ученых заявила о том, что энергетические напитки гораздо опаснее большинства других кофеиносодержащих напитков.

Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 18 добровольцев. Участников эксперимента разделили две группы случайным образом. Первая группа пила энергетик, который содержал 108 грамма сахара, 320 миллиграмм кофеина и прочие компоненты.

Второй группе предложили напиток с таким же содержанием кофеина, а также с 40 миллилитрами лаймового сока и 140 миллилитрами вишневого сиропа, разбавленных в газированной воде, - сообщает «Экономика сегодня».

После этого исследователи изменили сердечную активность подопечных. Выяснилось, что энергетики увеличивают интервал QT в среднем на десять миллисекунд в течение двух часов. Эти результаты могут привести к аритмии