Ученые назвали главную причину появления прыщей
Американские ученые определили основную причину развития воспалительных заболеваний кожи. По мнению исследователей, появление акне на лице напрямую связано с микрофлорой.
Научные сотрудники заявили, что у страдающих от прыщей людей в организме есть вирусы, которые вырабатывают опасные для кожи вещества. Люди с чистой кожей лица имели более разнообразную микрофлору, что сводит на нет отрицательное влияния вирусов, - сообщает «ФАН».
Нужно поддерживать естественный баланс бактерий на коже лица, а не ликвидировать все с помощью антибиотиков и других препаратов, считают специалисты. Прыщи на лице также появляются из-за проблем с пищеварением или гормонами.
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