Ученые назвали главную причину появления прыщей

Американские ученые определили основную причину развития воспалительных заболеваний кожи. По мнению исследователей, появление акне на лице напрямую связано с микрофлорой.

Научные сотрудники заявили, что у страдающих от прыщей людей в организме есть вирусы, которые вырабатывают опасные для кожи вещества. Люди с чистой кожей лица имели более разнообразную микрофлору, что сводит на нет отрицательное влияния вирусов, - сообщает «ФАН».

Нужно поддерживать естественный баланс бактерий на коже лица, а не ликвидировать все с помощью антибиотиков и других препаратов, считают специалисты. Прыщи на лице также появляются из-за проблем с пищеварением или гормонами.