Ученые назвали главную опасность искусственного оплодотворения

Бельгийские ученые рассказали о побочных эффектах искусственного оплодотворения. По историческим меркам технология ЭКО совсем недавно стала использоваться в медицине, первый ребенок "из пробирки" появился на свет в Великобритании 25 июля 1978 года.

По предварительным данным, за прошедшие с этого момента 38 лет через процедуру ЭКО прошли более 6 миллионов человек. Однако медики бьют тревогу: группа исследователей во главе с ученым Андре ван Стейртегхемом заявила, что зачатые при помощи ЭКО мужчины имеют меньшую способность к воспроизведению потомства.

Во время изучения ученые сравнивали половые клетки мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые были зачаты естественным путем и при помощи ЭКО, сообщает Lenta.ru.

Оказалось, что подвижность сперматозоидов у последних снижена на 50 процентов по сравнению с появившимися на свет природным путем молодыми людьми.

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