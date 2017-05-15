Ученые назвали черные дыры источником жизни во Вселенной
Американские ученые в ходе очередных исследований на тему как зародилась жизнь во Вселенной, пришли к неожиданному выводу.
Жизнь во Вселенной могла возникнуть при непосредственном участии черных дых, во время создания которых атомы углерода разлетаются на огромные расстояния, где вступая во взаимодействие с другими элементами, могут создавать соединения, которые нужны для зарождения органики, - сообщает «Экономика сегодня».
Все дело в том, что большое количестве соединений углерода порождают звезды, которые относят к красным гигантам и карликами. Впоследствии светила взрываются, превращаясь в сверхновые звезды, а потом и черные дыры.
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