Ученые научились управлять мозгами рыб, мух и мышей

Институт биоорганической химии РАН создал технологию, позволяющую возбуждать отдельные нейроны в мозге животного при помощи инфракрасного излучения.

Инструмент, позволяющий выборочно активировать группы нейронов прямо в мозге живого животного при помощи света, получил название оптогенетика.

С помощью данного метода можно ученые смогли управлять памятью мышей, стирая воспоминания и внедряя ложные.

Исследователи разработали технологию, позволяющую эффективно возбуждать единичные нейроны при помощи лазера, излучающего в инфракрасном диапазоне.

Для начала технология была отработана на культуре клеток млекопитающих – мышей и рыб. Для активации нейронов требовалось увеличить их температуру всего на 1–3 градуса. Такое мягкое нагревание не приводит к развитию какого-либо токсичного эффекта, связанного с перегревом тканей.

Разработанная технология позволяет удобно и не инвазивно манипулировать мозгами холоднокровных модельных животных, таких как рыбки, дрозофилы и нематоды, сообщает «Nplus1.ru».

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