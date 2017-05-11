Ученые научились превращать любую поверхность в сенсорную
Американские ученые создали новую технологию, которая может придать любой поверхности свойства сенсорной панели. Исследователи назвали свою разработку Electrick. В основу новой технологии было положено применение электрической томографии.
Благодаря этой технологии эксперты могут сделать так, чтобы любой объект воспринимал касания человеческого пальца, - сообщает «Индикатор».
Специалисты заявили, что Electrick работает на основе шунтирующего эффекта. Отмечается, что во время прикосновения к панели палец человека передает ей микро заряд электрического тока.
Таким образом, благодаря баллончику с особой краской, почти любую поверхность можно сделать сенсорной.
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